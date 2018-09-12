Родригес готов сразиться с Магомедшариповым после восстановления от травмы

Боец смешанных единоборств Яир Родригес , который был на грани разрыва контракта с UFC из-за неспособности договориться о поединке с Забитом Магомедшариповым, а потом снялся с боя с россиянином из-за травмы, заявил о готовности всё же позже провести встречу.

«Скучаю по чувству быть способным тренироваться. Скоро должен получить разрешение на это. Забит, мои поздравления с потрясающим выступлением. Надеюсь, твои дела с Чадом Мендесом могут подождать, чтобы мы смогли разобраться с нашими», — написал Родригес в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно на странице Яира Родригеса в «Твиттере».

Ранее команды бойцов пришли к устной договорённости по условиям боя на турнире UFC 228, проведение которого запланировано на 8 сентября.