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Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками»
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Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками» 

Газета.Ru + ещё 17 12 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу конфликта своего подопечного с музыкантом Тимати, передает "Советский спорт".
Инцидент возник из-за поддержки бойца идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале. После этого Тимати вступил в публичный конфликт со спортсменом.
"Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию", — написал Магомедов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко не исключил выпуск трека «Хабиб vs Тимати».
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