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Жереми Жано: «Хабиб согнет Макгрегора пополам»
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Жереми Жано: «Хабиб согнет Макгрегора пополам» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший вратарь «Сент-Этьена», тренер голкиперов «Осера» Жереми Жано считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора.
— Хабиб согнет его пополам. Это будет бойня, — написал тренер в Твиттере. Так он прокомментировал видео с тренировки ирландского бойца.
Бой россиянина и ирландца пройдет 6 октября в Лас-Вегасе (США).
Il va se faire plier en deux par @TeamKhabib. Ça va être une boucherie. https://t.co/16jz8qooAX
— Jérémie Janot (@jeremiejanot) 12 сентября 2018 г.
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