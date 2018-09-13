Жереми Жано: «Хабиб согнет Макгрегора пополам» 

Бывший вратарь «Сент-Этьена», тренер голкиперов «Осера» Жереми Жано считает, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора.
— Хабиб согнет его пополам. Это будет бойня, — написал тренер в Твиттере. Так он прокомментировал видео с тренировки ирландского бойца.
Бой россиянина и ирландца пройдет 6 октября в Лас-Вегасе (США).
Il va se faire plier en deux par @TeamKhabib. Ça va être une boucherie. https://t.co/16jz8qooAX
— Jérémie Janot (@jeremiejanot) 12 сентября 2018 г.