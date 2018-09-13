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Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек
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Видео Тимати с обращением Кадырова за 10 часов посмотрело более 3 млн человек 

RT на русском 17 минут назад
Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу перепалки в социальных сетях между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимуром Юнусовым (Тимати. — RT) посмотрело более трёх миллионов пользователей.
С момента, когда Тимати опубликовал его на своей странице в Instagram прошло 10 часов.
Ранее, Кадыров призвал конфликтующие стороны и их знакомых не обижать друг друга, мотивировав резкие высказывания Нурмагомедова сгонкой веса перед чемпионским боем с ирландцем Конором Макгрегором.
RT на русском: последние новости
Тимати заявил, что был о Нурмагомедове лучшего мнения Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмагомедова и Тимати Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке
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