Менеджер Нурмагомедова сравнил критиков бойца с бешеными собаками

«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию», — отметил Магомедов.

Ранее 11 сентября Нурмагомедова поддержал другой представитель Дагестана в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Забит Магомедшарипов . Сам боец жестко ответил на обращение Тимати. Рэпер посчитал неправильным, что Нурмагомедов поддержал отмену концерта Егора Крида.

9 сентября стало известно, что концерт представителя Black Star в Дагестане не состоится. Нурмагомедов прокомментировал событие фразой «невелика потеря».