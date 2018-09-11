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Менеджер Нурмагомедова сравнил критиков бойца с бешеными собаками
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Менеджер Нурмагомедова сравнил критиков бойца с бешеными собаками 

Lenta.ru + ещё 22 11 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Менеджер Ризван Магомедов, представляющий российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал конфликт спортсмена с музыкантами лейбла Black Star Тимати и Егором Кридом. Об этом он написал в Instagram.
«Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию», — отметил Магомедов.
Ранее 11 сентября Нурмагомедова поддержал другой представитель Дагестана в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Забит Магомедшарипов. Сам боец жестко ответил на обращение Тимати. Рэпер посчитал неправильным, что Нурмагомедов поддержал отмену концерта Егора Крида.
9 сентября стало известно, что концерт представителя Black Star в Дагестане не состоится. Нурмагомедов прокомментировал событие фразой «невелика потеря».
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 6 октября россиянину предстоит защита титула в поединке против ирландца Конора Макгрегора на UFC 229.
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