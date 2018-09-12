Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками»

Инцидент возник из-за поддержки бойца идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале. После этого Тимати вступил в публичный конфликт со спортсменом.

"Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые «продвинутые» людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию", — написал Магомедов в своем инстаграме.