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Боец ММА из Луганска: «Лучше выйду вообще без флага, чем выйду с украинским»
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Боец ММА из Луганска: «Лучше выйду вообще без флага, чем выйду с украинским» 

SPORT24.ru 29 минут назад
Уроженец Луганской области Никита Крылов объяснил, почему на фотосессии перед боем на UFC в Москве он фотографировался с российским флагом.
«Пытаюсь получить российский паспорт. Скорее всего, послезавтра меня официально представят как бойца из Украины, потому что у меня украинский паспорт. Но я бы не фотографировался с украинским флагом, так как у меня свое видение и понимание этой страны. Лучше я выйду без флага, чем с украинским», — сказал Крылов в интервью Sport24.
Напомним, 15 сентября на турнире UFC в Москве Крылов встретится с поляком Яном Блаховичем.
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