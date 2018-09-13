Боец ММА из Луганска: «Лучше выйду вообще без флага, чем выйду с украинским»

Уроженец Луганской области Никита Крылов объяснил, почему на фотосессии перед боем на UFC в Москве он фотографировался с российским флагом.

«Пытаюсь получить российский паспорт. Скорее всего, послезавтра меня официально представят как бойца из Украины, потому что у меня украинский паспорт. Но я бы не фотографировался с украинским флагом, так как у меня свое видение и понимание этой страны. Лучше я выйду без флага, чем с украинским», — сказал Крылов в интервью Sport24.