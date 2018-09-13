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Украинский боец ММА намерен получить российское гражданство
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Украинский боец ММА намерен получить российское гражданство 

RT на русском + ещё 1 45 минут назад
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов сообщил, что намерен получить российское гражданство.
«Мы запустили процесс получения российского гражданства, мне будет проще с российским паспортом», — приводит слова Крылова РИА Новости.
26-летний боец, являющийся уроженцем города Красный Луч на Украине, выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне начиная с 2012 года.
Крылов, станет участником первого в истории турнира UFC в России, в рамках которого проведёт поединок с поляком Яном Блаховичем.
Ранее UFC представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории турнире UFC Fight Night в России.
RT на русском: последние новости
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