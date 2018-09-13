Ещё
Алексей Кунченко: Настроен драться в UFC с сильными соперниками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Кунченко: Настроен драться в UFC с сильными соперниками 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Соперником Кунченко на шоу в Москве станет бразилец Тьяго Алвес.
Кто зажжет в Москве? Все 12 поединков UFC в России: бойцы, шансы, расклады
«Настроен драться в UFC с сильными соперниками. Очень хорошо, что первый бой мне дали с Тьяго Алвесом, это ветеран организации, опытный спортсмен. Возраст у нас одинаковый, но у него колоссальный багаж за плечами, опыт боев с именитыми бойцами UFC. Мы будем стараться не переводить бой в партер, а биться в стойке. Для зрителей это очень интересно. Лагерь я прошел отлично, сгонка веса идет хорошо. На бой выйду на 100% готовым.
Я дебютант в UFC, для меня это первая ступень. Нужно понять, как тут все устроено. Здесь нужно показывать красивые бои, потому что если у тебя будут скучные поединки, то никто не будет делать тебе серьезные бои. Надо драться зрелищно, привлекать людей. Нужно будет уделять больше времени техническим моментам: переходам, добиваниям, ударам. Все хотят победить досрочно, я никогда не говорю, что хочу завершить бой нокаутом, нацелен на все три раунда. А там как получится», — приводит слова Кунченко «Р-Спорт».
На счету Кунченко 18 побед в профессиональной карьере.
Главным событием турнира в СК «Олимпийский» станет бой между Алексеем Олейником и Марком Хантом.
Советский спорт: последние новости
Монсон стал депутатом городской Думы Красногорска UFC сообщила дату пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора Вадим Финкельштейн: Нурмагомедову иногда лучше промолчать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский боец решил получить гражданство РФ35
Черышев опубликовал итоги по делу о допинге1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение