Алексей Кунченко: Настроен драться в UFC с сильными соперниками

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«Настроен драться в UFC с сильными соперниками. Очень хорошо, что первый бой мне дали с Тьяго Алвесом, это ветеран организации, опытный спортсмен. Возраст у нас одинаковый, но у него колоссальный багаж за плечами, опыт боев с именитыми бойцами UFC. Мы будем стараться не переводить бой в партер, а биться в стойке. Для зрителей это очень интересно. Лагерь я прошел отлично, сгонка веса идет хорошо. На бой выйду на 100% готовым.

Я дебютант в UFC, для меня это первая ступень. Нужно понять, как тут все устроено. Здесь нужно показывать красивые бои, потому что если у тебя будут скучные поединки, то никто не будет делать тебе серьезные бои. Надо драться зрелищно, привлекать людей. Нужно будет уделять больше времени техническим моментам: переходам, добиваниям, ударам. Все хотят победить досрочно, я никогда не говорю, что хочу завершить бой нокаутом, нацелен на все три раунда. А там как получится», — приводит слова Кунченко «Р-Спорт».

На счету Кунченко 18 побед в профессиональной карьере.