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Что произошло на первом в Москве турнире UFC
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Что произошло на первом в Москве турнире UFC 

Газета.Ru + ещё 72 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Москве завершился первый российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC Fight Night 136, передает телеканал «360».
В главном бою встретились тяжеловесы Алексей Олейник и Марк Хант. Россиянин одолел австралийца удушающим приемом в первом раунде. Также в основном карде Ян Блахович таким же удушающим приемом победил Никиту Крылова во втором раунде.
Шамиль Абдурахимов одержал победу над Андреем Орловским, а Алексей Кунченко сумел одолеть Тиаго Алвеса — и в первом и во втором случае судьи приняли единогласное решение.
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