Что произошло на первом в Москве турнире UFC 

В Москве завершился первый российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC Fight Night 136, передает телеканал «360».
В главном бою встретились тяжеловесы Алексей Олейник и Марк Хант. Россиянин одолел австралийца удушающим приемом в первом раунде. Также в основном карде Ян Блахович таким же удушающим приемом победил Никиту Крылова во втором раунде.
Шамиль Абдурахимов одержал победу над Андреем Орловским, а Алексей Кунченко сумел одолеть Тиаго Алвеса — и в первом и во втором случае судьи приняли единогласное решение.