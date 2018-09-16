Ещё
Стало известно о состоянии здоровья Олейника после боя с Хантом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о состоянии здоровья Олейника после боя с Хантом 

Газета.Ru + ещё 64 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник не получил серьезных повреждений в поединке с новозеландцем Марком Хантом, сообщает ТАСС.
Бой против Ханта, который проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, завершился победой россиянина в первом раунде. 41-летний Олейник поймал новозеландца на удушающий.
"У меня до этого была травма ноги, поэтому хромаю. В поединке пропустил несколько ударов, но это малая цена. Несколько дней отдохну, потом начну набирать форму", — сказал Олейник на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что трое российских бойцов получат бонусы по итогам турнира UFC в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Первый турнир в России принес UFC более 125 млн рублей Попавшуюся на допинге бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет Емельяненко снова стал студентом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой10
Война окончена. Головкин проиграл в США23
Позора избежали!
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл7
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение