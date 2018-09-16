Стало известно о состоянии здоровья Олейника после боя с Хантом

Бой против Ханта, который проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, завершился победой россиянина в первом раунде. 41-летний Олейник поймал новозеландца на удушающий.

"У меня до этого была травма ноги, поэтому хромаю. В поединке пропустил несколько ударов, но это малая цена. Несколько дней отдохну, потом начну набирать форму", — сказал Олейник на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что трое российских бойцов получат бонусы по итогам турнира UFC в Москве.