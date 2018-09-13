UFC Fight Night в Москве. Видеотрансляция в прямом эфире 

В субботу, 15 сентября, в Москве впервые в истории пройдет турнир UFC. Центральным событием основного карта вечера UFC Fight Night станет бой Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия).
Следить за вечером единоборств в столице России можно будет с помощью видеотрансляции на сайте «СЭ» в режиме онлайн на любом удобном устройстве. Ориентировочное время начала прямого эфира — 17.30 по московскому времени.
Файткард турнира UFC в Москве Основной кард Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия) Ян Блахович (Польша) — Никита Крылов (Украина) Андрей Орловский (Белоруссия) — Шамиль Абдурахимов (Россия) Алексей Кунченко (Россия) — Тиаго Алвес (Бразилия) Предварительный кард Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США) Мераб Двалишвили (США) — Террион Вэйр (США) Магомед Анкалаев (Россия) — Марчин Прачнио (Польша) Джордан Джонсон (США) — Адам Яндиев (Россия) Майрбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США) Джин Су Сон (Корея) — Петр Ян (Россия) Каян Джонсон (Канада) — Рустам Хабилов (Россия) Рамазан Эмеев (Россия) — Клаудио Сильва (Бразилия)