UFC Fight Night в Москве. Видеотрансляция в прямом эфире

В субботу, 15 сентября, в Москве впервые в истории пройдет турнир UFC. Центральным событием основного карта вечера UFC Fight Night станет бой Марк Хант (Новая Зеландия) — Алексей Олейник (Россия).

Следить за вечером единоборств в столице России можно будет с помощью видеотрансляции на сайте «СЭ» в режиме онлайн на любом удобном устройстве. Ориентировочное время начала прямого эфира — 17.30 по московскому времени.