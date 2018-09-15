UFC в Москве. Прямая трансляция, видео — в 17.30

Сегодня, 15 сентября, в Москве впервые в истории пройдет турнир самого раскрученного промушена в ММА — UFC. Мероприятие состоится в спорткомплексе «Олимпийский», начало первого поединка в 17.30. Центральным боем вечера станет бой Марка Ханта из Новой Зеландии и Алексея Олейника из России.

"СЭ" будет вести видеотрансляцию вечера. Вы сможете смотреть мероприятие на любом удобном для вас устройстве через наг сайт.