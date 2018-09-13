«Как беременная женщина»: Олег Тактаров оценил поведение Нурмагомедова в конфликте с Тимати

«Обычно, если спортсмен отвлекается, значит, он волнуется, не уверен в себе. Нельзя одному человеку решать все за одну нацию», — сказал Тактаров.

Боец отметил, что травить человека массово — негуманно как бы ты к нему ни относился: «Человек может вспылить в любую секунду, как беременная женщина. Организм не получает еду, нервная нагрузка перед боем. Другое дело, зачем же отвлекаться на это дело, если спортсмен сам начал, это очень плохо».

Тактаров посоветовал спортсмену сфокусироваться на бое, а не переключаться на конфликты, если, конечно, он не хочет проиграть. В пример он привел случай, когда один омский спортсмен потерпел поражение из-за смещения концентрации: «Его увлекли вредители, враги».