«Как беременная женщина»: Олег Тактаров оценил поведение Нурмагомедова в конфликте с Тимати 

Поведение российского бойца Хабиба Нурмагомедова в ситуации с Тимати является свидетельством его волнения. Такое мнение в разговоре с «360» выразил боец смешанных единоборств Олег Тактаров.
«Обычно, если спортсмен отвлекается, значит, он волнуется, не уверен в себе. Нельзя одному человеку решать все за одну нацию», — сказал Тактаров.
Боец отметил, что травить человека массово — негуманно как бы ты к нему ни относился: «Человек может вспылить в любую секунду, как беременная женщина. Организм не получает еду, нервная нагрузка перед боем. Другое дело, зачем же отвлекаться на это дело, если спортсмен сам начал, это очень плохо».
Тактаров посоветовал спортсмену сфокусироваться на бое, а не переключаться на конфликты, если, конечно, он не хочет проиграть. В пример он привел случай, когда один омский спортсмен потерпел поражение из-за смещения концентрации: «Его увлекли вредители, враги».
Конфликт рэп-исполнителя Тимати и бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова разгорелся после того, как спортсмен раскритиковал концерт исполнителя лейбла Black Star (принадлежит Тимати) Егора Крида в Махачкале. После этого в адрес Крида полетели угрозы в соцсетях, в связи с чем он отменил запланированное выступление. После этого в конфликт вмешался Тимати, вступившись за коллегу.