Ещё
Магомедшарипов: Тимати и Крид несут в Дагестан мат и разврат, поддерживаю Хабиба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магомедшарипов: Тимати и Крид несут в Дагестан мат и разврат, поддерживаю Хабиба 

Чемпионат.com + ещё 9 11 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Боец UFC Забит Магомедшарипов высказал своё отношение к конфликту, который набирает обороты между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и звёздами российского шоу-бизнеса Тимати и Егором Кридом.
«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлечённых в этот конфликт, несёт в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого.
Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение. Дагестан — это земля высокой культуры и нравственности, которых, к сожалению, в последнее время становится всё меньше, я думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают", — написал боец на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Забита Магомедшарипова в социальной сети.
Чемпионат.com: последние новости
Крылов: очень счастлив и горд, что UFC пришёл в Москву Нурмагомедов готовится с Веласкесом к бою против Макгрегора Минаков — о конфликте Хабиба с Тимати: не думаю, что это пойдёт на пользу Конору
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту26
России подготовили новый допинг-скандал67
Шипулин оставил сборную и уехал в Грецию
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой8
Дело закрыто: Черышев унизил WADA17
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение