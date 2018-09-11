Магомедшарипов: Тимати и Крид несут в Дагестан мат и разврат, поддерживаю Хабиба

Егором Кридом. Боец UFC Забит Магомедшарипов высказал своё отношение к конфликту, который набирает обороты между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и звёздами российского шоу-бизнеса Тимати

«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлечённых в этот конфликт, несёт в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого.

Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение. Дагестан — это земля высокой культуры и нравственности, которых, к сожалению, в последнее время становится всё меньше, я думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают", — написал боец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Забита Магомедшарипова в социальной сети.