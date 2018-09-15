Президент UFC не прилетит в Россию на турнир

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не прилетит в Москву на первый турнир организации в России, передает ТАСС Об этом сообщила официальный представитель UFC Виктория Конлэн. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Уайт прибыл в Москву "Эта информация неверна", — заявила Конлэн. Первый турнир UFC в истории России пройдет в московском спорткомплексе «Олимпийский» 15 сентября. В рамках вечера пройдут 12 поединков, главным из которых станет противостояние между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом