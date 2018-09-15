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Президент UFC не прилетит в Россию на турнир
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Президент UFC не прилетит в Россию на турнир 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Eurosport
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не прилетит в Москву на первый турнир организации в России, передает ТАСС.
Об этом сообщила официальный представитель UFC Виктория Конлэн.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Уайт прибыл в Москву
"Эта информация неверна", — заявила Конлэн.
Первый турнир UFC в истории России пройдет в московском спорткомплексе «Олимпийский» 15 сентября. В рамках вечера пройдут 12 поединков, главным из которых станет противостояние между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.
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