Бойца UFC отлучили от спорта до старости

Бойца UFC отлучили от спорта до 2044 года

Итальянская боец смешанного стиля Мара Борелла, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает MMA Today.

Итальянское антидопинговое агентство отлучило Бореллу от спорта на 26 лет. Запрет для 32-летней спортсменки истечет только 2044 году. Итальянка была уличена в том числе и в распространении запрещенных веществ.

В 2012 году Борелла стала одним из фигурантов уголовного дела, связанного с распространением и продажей марихуаны и кокаина. По данным следствия, боец продавала наркотики в зале, где занималась MMA.