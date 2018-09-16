Блахович: ожидал, что Крылов попробует драться в стойке 

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович рассказал о своей победе над Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Night Moscow.
«Крылов перевёл меня первым. Моя борьба лучше, чем у него, я доказал это. У него много побед сабмишенами, но всё вышло хорошо. Он сам меня первый перевёл, это странно. Ожидал, что он попытается драться в стойке. Но Никита перевёл схватку в партер, попал пару раз на земле, разбудил меня, а дальше я забрал контроль и закончил бой. С Кормье я буду драться в стойке. Он — отличный борец, но и может нокаутировать. Посмотрим, примет ли он мой вызов. Кроме Кормье и Густаффсона хотел бы встретиться с Леснаром, а почему нет?
Выход в октагон под «Катюшу»? Мне никто не подсказывал этого. Я люблю эту песню, потому и выбрал её. Это моя первая идея и, по-моему, удачная. Ведь я дрался в Москве. Если буду драться тут снова, обязательно выйду под «Катюшу».
Это был первый «ивэнт» в Москве и я рад быть частью историю. Всё здесь было отлично. Я второй раз в России, и мне очень нравится. Впервые побывал здесь пару лет назад. Дрался с Николаем Оникеенко. Кстати, я его победил. Не впервые дерусь на территории оппонента, мне не важно, за кого болеет зал. Главное — чтобы была сильная энергетика», — передаёт слова Блаховича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.