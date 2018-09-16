Олейник, Хант, Блахович, Шоу: UFC Москва, 15 сентября. Пресс-конференция

Олейник, Хант, Блахович и вице-президент компании — на первой послематчевой пресс-конференции UFC в Москве.

Открыл историческую пресс-конференцию поляк Ян Блахович. Емутпрошедшим вечером удалось досрочно победить полутяжеловеса Никиту Крылова в соглавном событии вечера. Собственно, начал Блахович с того, как ему это удалось.

— Он перевел меня на настил первым. Моя борьба лучше, чем у него, я доказал это. У Никиты много побед сабмишенами, я знал, что он опасен. Но всё сложилось отлично.

— Значит, бороться с Крыловым — не было вашим планом? — Я же говорю, он сам меня перевёл, это странно. Ожидал, что он попытается драться в стойке. Но Никита перевёл схватку в партер, попал пару раз на земле, чем только «разбудил» меня. А дальше я забрал контроль и закончил бой.

— После победы вы вызвали на бой чемпиона Даниэля Кормье . Как планируете побеждать его, ведь Ди Си — один из лучших борцов в дивизионе? — Я думаю, с Кормье я буду драться в стойке. Он — отличный борец, но и может нокаутировать. Посмотрим, примет ли он мой вызов.

— Думаете, вам дадут титульный бой после сегодняшней победы? — Надеюсь. Очень надеюсь на это. Я этого заслуживаю.

— Помимо Кормье вы также высказали заинтересованность в поединке с Александром Густафссоном . С кем ещё бы согласились подраться? — С Броком Леснаром. Почему нет (смеётся).

— Кто подсказал выйти к клетке под песню «Катюша»? — Никто. Я люблю эту песню, потому и выбрал её. Это моя первая идея относительно песни для выхода к октагону и, по-моему, удачная. Ведь я дрался в Москве. Если выступлю тут снова, обязательно выйду под «Катюшу».

— В курсе, что это был первый турнир UFC в России? — Да, это первый ивент, и я рад быть здесь. Быть частью истории. Всё здесь было отлично. Я второй раз в России, и мне очень нравится. Неделя боя получилась весёлой.

— Когда впервые побывали в России? — Не помню. Кажется, это было пару лет назад в Чебоксарах. Тогда я дрался с Николаем Оникеенко. Кстати, я его победил. Не впервые дерусь на территории оппонента, мне не важно, за кого болеет зал. Главное — чтобы была сильная энергетика.

Зал для пресс-конференций предполагал только одного спикера, потому герои UFC Moscow общались со СМИ по одному и соблюдая очерёдность. Следом за Блаховичем на общение с журналистами пришёл вице-президент UFC по европейскому развитию Дэвид Шоу.

— Хочу всех поздравить, — начал Шоу. — Мы долго работали, чтобы прийти в Россию. Думаю, всё прошло успешно и развивается как надо. Для нас было удивительно, что на первые бои в карде пришло 14 тысяч человек. Это потрясающий результат. На титульных боях не всегда увидишь столько. Мы впечатлены местными болельщиками.

Считаем, что событие прошло успешно. Сегодня турнир посетило 22603 человека. Это самое посещаемое событие в мире ММА на территории России в истории.

Бонусы за выступление получат Олейник, Анкалаев и Блахович. Лучший бой вечера — Ян — Сон, однако кореец не получит свой чек, поскольку имел проблемы с весом.

— Когда местным фанатам ждать возвращения UFC? — Разумеется, планы на Россию у нас большие. В следующем году мы проведём одно-два события. Не обязательно в Москве. Может, мы приедем в Сочи или во Владивосток. Также радует количество талантливых бойцов из России. Очень многие сейчас готовы драться с топами в UFC.

— Некоторые из них (например, Майрбек Тайсумов ) не могут получить визу для выступлений за океаном, хотя давно готовы к этому. Как-то пытаетесь помочь бойцам в решении этой проблемы? — Мы работаем над этим вопросом. У нас даже есть команда, которая помогает бойцам получить визы, выставляя атлетов в лучшем свете. Это непросто, но мы пытаемся каждый день.

— Увидим ли мы турнир UFC в России, который компания покажет по системе платных трансляций (PPV)? — Да, мы однозначно обсуждаем эту возможность. Вероятно, сделаем, как было пару лет назад в Стокгольме. То есть, проведём турнир по времени, оптимальному для всех зрителей на планете. В Швеции это было утро.

— Понимаем, что вопрос не к вам, но всё же. Почему не приехал президент UFC Дэна Уайт? — Дэна очень занятой. Это один из ивентов, над которым мы очень тяжёло работали в нашем европейском офисе в Лондоне. И Дэна с самого начала был очень вовлечен в процесс и наверняка когда-нибудь сюда приедет.

На вопрос — что собой представляет сотрудничество UFC с российской компанией М-1, — Шоу не ответил, просто перечислив и поблагодарив всех, кто помогал компании в организации ивента.

— Вы так долго летели в Москву, столько всего пережили перед боем, а сам поединок продлился меньше одного полного раунда. Что ощущаете сейчас? — поинтересовались первым дело у Ханта. — Ощущаю себя отлично, я готовился на пять раундов. Физически не сложно проиграть в первом раунде. Я поздравляю Олейника, он отлично победил сегодня.

— Олейник перед боем много говорил, что у вас практически нет шеи, потому вас тяжело «задушить»… — Я всё равно ожидал, что он может провести удушающий — это и произошло.

— Лоу-кики в вашем исполнении нанесли Олейнику ущерб. Почему в какой-то момент перестали их использовать? — Я проиграл, значит, лоу-кики не так уж и работали.

— У вас последний бой по контракту с UFC. Нет ли в планах перехода в Bellator ради реванша с Фёдором Емельяненко ? — Я ещё собираюсь драться. Да, я старик, но несколько боёв у меня ещё есть. Фёдор побеждал меня в Pride, я уважаю его, потому с удовольствием подрался бы с ним ещё раз. Посмотрим, что будет.

Вслед за самоанцем в зале появился и победивший его Алексей Олейник, бормотавший себе под нос что-то вроде: «Да я сам в себя не верил, а тут…»

— Когда поняли, что победа в кармане? — сразу перешли к сути журналисты. — Покуда не зашла рука за подбородок Марка Ханта, не знал, получится ли победить. Сперва был зажат, но потом включился после первых разменов, разогрелся, почувствовал клетку и начал работать. Тогда уже было не до переживаний.

— Перед боем вы боялись, что не удастся «найти шею» у Марка Ханта. Нашли, выходит? — У меня было две заготовки на Ханта — обе на шею. Одна сработала. Некоторые бойцы заранее говорят, что собираются сделать. Я пока так не могу, потому и не говорил о плане до боя. Радует, что в стойке нормально постояли. Да ещё и с легендой, Марком Хантом! Сам удивился.

— Почему так долго не получалось перевести Ханта на землю, где у вас преимущество? — Сверхсложно такому опытному бойцу пройти в ноги. Потому пытались через обманки. Пробовали сделать что-то не свойственное себе, как-то удивить — потому дрались в стойке несколько минут.

— На что потратите бонус от UFC? — На семью.

— Кто следующий? — Лидеры рейтинга не стремятся драться с ребятами с 10-х мест таблицы. Хотя я только что победил огромного парня, одного из самых больших. А ведь я — чуть ли не самый маленький в тяжёлом весе — 106 килограмм всего. Значит, я могу драться с соперниками любых габаритов, потому с удовольствием встретился бы с огромным Фрэнсисом Нганну . Хотя бы, чтобы преодолеть свой страх.

— Вы могли подраться с Вердумом. Сейчас этот бой на повестке? — Посмотрим, как будет. Мы обсуждали этот бой, но потом стало известно, что Фабрисиу провалил тест на допинг. Это был бы интересный поединок. Не хочу показаться нескромным, но мне удавалось побороть некоторых, кого Вердум побороть не смог.