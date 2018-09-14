Петр Ян: Напомню Линекеру об обещанном бое

«НА СБОРЫ ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО»

Петр Ян: Если предложат бой с Диллашоу, скажу: «Поехали»

— Ваш последний бой прошел в конце июня. Пришлось ли форсировать подготовку и столкнуться с трудностями?

— Да. После того боя я немного отдохнул. Вскоре мне подтвердили, что я буду драться в Москве. На сборы времени не хватило. Акклиматизация — перелет. Готовился дома. Все нормально. В принципе, подготовился как обычно.

— Инициатива выступить на турнире в Москве исходила от вас?

— Да. Хотел подраться дома. Плюс мои менеджеры поспособствовали этому. Думаю, это было взаимно.

— Есть огорчение, что ваш бой не вошел в число основного карда?

— Честно говоря, никаких неудобств это мне не доставило. Раз так решили организаторы, значит так нужно. Получается, что еще не мое время. Я только начинаю свой путь в UFC. Все так и должно быть.

«БЫЛ НА СПАРРИНГАХ У ШЛЕМЕНКО»

— Подготовка к бою в России и Таиланде сильно отличается?

— Да. Дома сложнее. Бытовые моменты отвлекают. В Таиланде получается работать более сконцентрировано. Все рядом. В одном зале проходят одни тренинги. В следующий раз постараюсь провести подготовку там.

— А тренировки в зале Александра Шлеменко отличаются чем-то от других залов?

— В каждом зале есть свои нюансы: сильные и слабые стороны. У Шлеменко большой опыт. Он дает хорошие тренировки. Я два раза в неделю посещал его зал. Остальное время тренировался по своим методикам и ребятами. В основном к Александру ходил на спарринге.

— У него истекает контракт с Bellator. Не просил ли Шлеменко замолвить за него словечко в UFC?

— Нет. У него есть своей менеджер и достаточно регалий и желания, чтобы претендовать и драться в UFC. Многое зависит от его желания и целей. Чего он хочет добиться в этой организации. Кто-то идет за определенными боями, а кто-то за титулы.

«СТРЕМЛЮСЬ ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ»

Петр Ян: Через 2-3 года реально выйти на титульный бой в UFC — Вы ярко выступали в ACB. В UFC же платят солидные бонусы за красивые выступления. В этой связи вы настраиваете себя выиграть красиво?

— Это очень приятно, когда ты побеждаешь, и тебе дают бонус. Я к этому стремлюсь, но бой идет так как он идет. Мой стиль позволяет красиво драться и быть разносторонним бойцом.

— Лично я от вас жду яркого боя. А вы кого видите конкурентом за бонусы?

— Собран интересный кард и каждый бой стать интересным. В этом моменте я не соревнуюсь. Не получу бонус — не расстроюсь.

— У вас почти в последний момент сменился соперник. Пришлось ли что-то радикально менять в последний момент или Чжин Су Сон — не такой соперник, чтобы под него подстраиваться?

— Я бы не сказал. Он — «голодный» претендент. Опасен по своему. Он будет рисковать. И я начинающий боец организации. Я тоже мотивирован отстаивать свои позиции. Главное быть собранными и все получится.

— Вы слышали о нем до объявления вашего боя?

— Нет. Даже не видел ни одного его боя.

«ХОЧУ СОПЕРНИКА ИЗ ТОП-10»

— В случае победы будете настаивать на том, чтобы следующий соперник непременно был из-топ-10?

— Мне бы хотелось подраться с топовым бойцом UFC. Будет возможность, я изъявлю желание.

— У вас на это тему была переписка с Джоном Линекером. Договорились с ним?

— Да, у нас была заочная переписка. Он вышел на связь и ответил. Мне бы хотелось с ним подраться. Если все в субботу пройдет хорошо, я ему напомню, что за свои слова надо отвечать.

— Значит, он дал предварительное согласие?

— Да. Он сказал, ему без разницы с кем драться. Рейтинги для него не важны. Что ж, посмотрим.

Абдулманап Нурмагомедов : Хабиб выше уровнем, чем все бойцы в его категории

— Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора оправданно считается самым ожидаемым событием в ММА?

— Да. Бой ожидаем и Макгрегор соперник непростой. Был чемпионом в двух весовых категориях. Хабиб тоже долго шел к титулу. И пусть он стал чемпионом не так, как мы хотели — не в бою с основным претендентом Тони Фергюсоном, но я жду хороший поединок. Победит тот, кто навяжет свой стиль.

— Правильно ли считать, что Конор будет опасен только в первые десять секунд раунда?

— Я так не считаю ни в коем случае. Он тоже пашет, тренируется и развивается. Он будет опасен по ходу всего боя. Все зависит от того, насколько Хабибу удастся повязать Макгрегора.

— Но Хабиб — фаворит?

— Да. 60 на 40, если не 70 на 30. У него хорошие шансы забороть Макгрегора.

— В том же вечере Александр Волков встретится с Дерриком Льюисом. Он тое фаворит своей пары?

— Я не видел бои Льюиса, но болею за нашего бойца и желаю Александру победы.

— Тогда у кого самые большие шансы стать следующим чемпионом UFC из России? У Волкова или кто-то другого?

— Волков находится ближе всех. Других кандидатов я не вижу.

— Что хотите сказать болельщикам?

— Я хочу чтобы они пришли на наш вечер. Российская публика очень любит единоборства. Умеет болеть. Хочется, чтобы болельщики поддержали своих бойцов, сорвали голос, кричали и шумели, но помогли своим. Это приятно бойцам.