Боец Марат Балаев получил российское гражданство

Боец смешанного стиля, чемпион АСВ (Абсолютный чемпионат Беркута) в полулегком весе 42-летний Марат Балаев получил российское гражданство. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС

"Я ждал российского паспорта около 20 лет и вот вчера мне его вручили в Северной Осетии. Этому предшествовала огромная работа многих людей. Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства главы республики Вячеслава Битарова, который дал указание разобраться в вопросе. Теперь чувствую себя твердо стоящим на ногах, это непередаваемые эмоции", — рассказал Балаев.

По его словам, в ближайшее время он вернется в Санкт— Петербург, где и пропишется в новой квартире. В северной столице спортсмен проживает в течение последних лет, там же открыл авторскую школу смешанных единоборств "Мотиватор", где сам готовится к боям и тренирует спортсменов.

"Когда я освободился, у меня не было ни жилья, ни паспорта. Сейчас уже все налаживается и я могу сказать, что добился чего-то в жизни. Я не богатый, пока бездоходный, но приношу пользу людям, и у самого все нормально складывается, несмотря ни на что", — сказал он.

История "Мотиватора"

Родители Балаева уехали из Северной Осетии во времена СССР в Туркмению, там будущий чемпион родился и начал заниматься вольной борьбой в училище олимпийского резерва. В 1994 году, не заменив советский паспорт на российский, он приехал в Северную Осетию, где продолжил занятия в составе сборной республики по вольной борьбе. Позже Балаев был осужден за кражу. По его словам, находясь в колонии, он заступился за другого заключенного, которого избивали, и ему продлили срок.

В общей сложности Балаев провел в колонии 10 лет, после чего сразу приступил к тренировкам и в 40 лет выиграл чемпионский титул, а 8 сентября одержал победу на турнире по смешанным единоборствам ACB-89. В профессиональной карьере Балаева 9 побед и 1 поражение. В следующем его бое на кону будет стоять чемпионский титул.

За упорство к победе и мотивацию спортсменов, в частности молодых, он получил прозвище "Мотиватор". Под этим именем он выходит сейчас на ринг, так же назвал и свой клуб.

Все это время Балаев никуда не мог выехать без паспорта. В прошлом году он получил гражданство Южной Осетии.