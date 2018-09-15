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Боец MMA Монсон оставит спорт ради карьеры политика
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Боец MMA Монсон оставит спорт ради карьеры политика 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон объявил о возможном завершении спортивной карьеры, передает "Советский спорт".
"Очень вероятно, что бой с Тимом Сильвией станет последним. Пока точно не знаю, больше хотелось бы сосредоточиться на политической карьере и работе с детьми", — сказал спортсмен в эфире телеканала «360».
47-летний Монсон в июне 2018 года отказался от американского гражданства в пользу российского, а также стал депутатом Красногорска.
Ранее сообщалось, что Монсон объяснил решение стать депутатом.
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