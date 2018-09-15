Боец MMA Монсон оставит спорт ради карьеры политика

"Очень вероятно, что бой с Тимом Сильвией станет последним. Пока точно не знаю, больше хотелось бы сосредоточиться на политической карьере и работе с детьми", — сказал спортсмен в эфире телеканала «360».

47-летний Монсон в июне 2018 года отказался от американского гражданства в пользу российского, а также стал депутатом Красногорска.

Ранее сообщалось, что Монсон объяснил решение стать депутатом.