Моснсон собрался уйти из спорта ради политической карьеры

По словам бойца, завершить спортивную карьеру ему будет непросто.

Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил о том, что вскоре может завершить спортивную карьеру. По словам спортсмена, он хочет сосредоточиться на политике.

На вопрос корреспондента «360» о том, действительно ли следующий поединок против Тима Сильвии может стать завершающим в его карьере, Монсон заявил: «Возможно, скорее всего. Пока не могу сказать точно. Больше хотелось бы сосредоточиться на политической карьере и работе с детьми».

Спортсмен при этом добавил, что уйти из спорта ему будет тяжело, однако «вполне возможно, время пришло».

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного города Красногорск.