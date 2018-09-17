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Чемпион UFC лишился пояса во время прилета в Москву
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Чемпион UFC лишился пояса во время прилета в Москву 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Генри Сехудо лишился пояса при прилете в Москву на турнир UFC Fight Night 136, который прошел 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает "Советский спорт".
Как отмечает MMA Junkie, авиакомпания потеряла багаж почетного гостя мероприятия, в котором находился чемпионский пояс.
Боец завоевал титул в бою против Деметриуса Джонсона. Поединок продлился все пять раундов. Раздельным решением судей победа была присуждена Сехудо.
Ранее сообщалось, что cтали известны гонорары участников первого турнира UFC в России.
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