Чемпион UFC лишился пояса во время прилета в Москву

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Генри Сехудо лишился пояса при прилете в Москву на турнир UFC Fight Night 136, который прошел 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский», сообщает "Советский спорт" Как отмечает MMA Junkie, авиакомпания потеряла багаж почетного гостя мероприятия, в котором находился чемпионский пояс. Боец завоевал титул в бою против Деметриуса Джонсона. Поединок продлился все пять раундов. Раздельным решением судей победа была присуждена Сехудо. Ранее сообщалось, что cтали известны гонорары участников первого турнира UFC в России.