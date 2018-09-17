Претендент на чемпионский пояс UFC назвал фаворита в бое Нурмагомедова и Макгрегора

Претендент на пояс чемпиона UFC в средней весовой категории Келвин Гастелум рассказал, чего ожидает от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором , передает "Советский спорт"

"Я слышу истории о том, что в партере бороться с Хабибом равносильно борьбе с тяжеловесом. Конор никогда не испытывал подобного давления. Так что я думаю, что Хабиб заберет победу", — приводит слова бойца Allboxing.

Бой Нурмагомедова с Макгрегором в UFC пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Все билеты на этот поединок были раскуплены за три минуты с момента поступления в продажу.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что в России бой Хабиба и Макгрегора собрал бы сто тысяч зрителей.