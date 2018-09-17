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Претендент на чемпионский пояс UFC назвал фаворита в бое Нурмагомедова и Макгрегора
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Претендент на чемпионский пояс UFC назвал фаворита в бое Нурмагомедова и Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Претендент на пояс чемпиона UFC в средней весовой категории Келвин Гастелум рассказал, чего ожидает от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Я слышу истории о том, что в партере бороться с Хабибом равносильно борьбе с тяжеловесом. Конор никогда не испытывал подобного давления. Так что я думаю, что Хабиб заберет победу", — приводит слова бойца Allboxing.
Бой Нурмагомедова с Макгрегором в UFC пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Все билеты на этот поединок были раскуплены за три минуты с момента поступления в продажу.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что в России бой Хабиба и Макгрегора собрал бы сто тысяч зрителей.
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