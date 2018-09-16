Названы гонорары победителей турнира UFC в России

Стали известны гонорары бойцов на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136, который прошел 15 сентября в Москве. Об этом сообщает Infomixhub.

Самый большой гонорар получил новозеландец Марк Хант , проигравший в главном бою вечера россиянину Алексею Олейнику — 765 тысяч долларов. Сам Олейник заработал 121 тысячу с учетом бонуса в 50 тысяч за перфоманс вечера.

15 сентября Олейник победил Ханта на Fight Night 136 в России. В первом раунде Олейник провел удушающий прием, после чего Хант сдался. Абдурахимов единогласным решением судей одержал победу над белорусом Андреем Орловским.