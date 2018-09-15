Союз ММА России и UFC подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС , 15 сентября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Союз ММА России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил вице-президент российской организации Радмир Габдуллин

"Взаимодействие между нашими организациями будет осуществляться по целому ряду направлений, которые будут способствовать развитию и популяризации ММА на территории России, — сказал Габдуллин. — Наше партнерство будет направлено на создание совместных проектов, обмен ресурсами и возможностями".

"Союз ММА России получит право рекомендовать к привлечению к работе на турнирах, проводимых UFC на территории нашей страны, лицензированных Союзом ММА России спортивных судей, врачей, катмена, супервайзера и необходимого технического персонала. Также Союз ММА России получит право рекомендовать спортсменов для их участия в турнирах, проводимых UFC на территории России, участвовать в обсуждении файткарда для них. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и успешным", — добавил собеседник агентства.

Также отмечается, что в рамках соглашения организации намереваются объединить усилия для развития смешанных боевых единоборств (ММА) на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано при содействии Российского фонда прямых инвестиций , суверенного фонда Российской Федерации, соинвестора UFC RUSSIA, российского подразделения UFC.