Ещё
Союз ММА России и UFC подписали соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Союз ММА России и UFC подписали соглашение о сотрудничестве 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 15 сентября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Союз ММА России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил вице-президент российской организации Радмир Габдуллин.
"Взаимодействие между нашими организациями будет осуществляться по целому ряду направлений, которые будут способствовать развитию и популяризации ММА на территории России, — сказал Габдуллин. — Наше партнерство будет направлено на создание совместных проектов, обмен ресурсами и возможностями".
"Союз ММА России получит право рекомендовать к привлечению к работе на турнирах, проводимых UFC на территории нашей страны, лицензированных Союзом ММА России спортивных судей, врачей, катмена, супервайзера и необходимого технического персонала. Также Союз ММА России получит право рекомендовать спортсменов для их участия в турнирах, проводимых UFC на территории России, участвовать в обсуждении файткарда для них. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и успешным", — добавил собеседник агентства.
Также отмечается, что в рамках соглашения организации намереваются объединить усилия для развития смешанных боевых единоборств (ММА) на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано при содействии Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда Российской Федерации, соинвестора UFC RUSSIA, российского подразделения UFC.
Президентом Союза ММА России является известный боец Федор Емельяненко. Первый турнир организации в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
ТАСС: последние новости
Пресс-конференция перед боем Нурмагомедов - Макгрегор перенесена на 20 сентября Боец Марат Балаев получил российское гражданство Шлеменко проведет бой с Токовым на турнире Bellator 13 октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт57
Ефимову назвали «пельмениной»10
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ168
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке18
Шипулин выбрал Грецию
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение