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Макгрегор собрался вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC
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Макгрегор собрался вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал предметом насмешек своего будущего противника Конора Макгрегора. Ирландский боец разместил в своем Instagram провокационный ответ на пост чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом написали «Известия».
«Шаг за шагом», — такое описание оставил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов под одной из своих фотографий в Instagram.
«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — отреагировал на пост будущего соперника Конор Макгрегор.
Ранее пользователи социальной сети Instagram попросили Макгрегора вызвать на бой россиянина под музыкальное сопровождение композиций Егора Крида. Данное предложение стало реакцией на конфликтную ситуацию между Нурмагомедовым и представителями лейбла Black Star.
Титульный бой в легком весе, в котором примут участи Нурмагомедов и Макгрегор, пройдет 6 октября на стадионе «Вегас Голден Найтс». За ходом поединка будут наблюдать в зале 20 тысяч человек. Все билеты были раскуплены в течение трех минут после начала продаж. Самый дешевый обошелся любителям настоящего мужского вида спорта в 205 американских долларов, самый дорогой билет стоит 2,5 тысячи долларов.
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