Макгрегор собрался вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал предметом насмешек своего будущего противника Конора Макгрегора . Ирландский боец разместил в своем Instagram провокационный ответ на пост чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом написали «Известия»

«Шаг за шагом», — такое описание оставил чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов под одной из своих фотографий в Instagram.

«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — отреагировал на пост будущего соперника Конор Макгрегор.

Ранее пользователи социальной сети Instagram попросили Макгрегора вызвать на бой россиянина под музыкальное сопровождение композиций Егора Крида . Данное предложение стало реакцией на конфликтную ситуацию между Нурмагомедовым и представителями лейбла Black Star.

Титульный бой в легком весе, в котором примут участи Нурмагомедов и Макгрегор, пройдет 6 октября на стадионе «Вегас Голден Найтс». За ходом поединка будут наблюдать в зале 20 тысяч человек. Все билеты были раскуплены в течение трех минут после начала продаж. Самый дешевый обошелся любителям настоящего мужского вида спорта в 205 американских долларов, самый дорогой билет стоит 2,5 тысячи долларов.