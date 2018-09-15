Новозеландский боец Хант считает Олейника опасным соперником

"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам. Обещаю, у нас будет крутой бой", — сказал Хант.

Поединок пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Данный турнир станет первым мероприятием UFC в России.

На счету Ханта 13 побед и 12 поражений, у Олейника 56 побед и 11 поражений.