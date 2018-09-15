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Новозеландский боец Хант считает Олейника опасным соперником
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Новозеландский боец Хант считает Олейника опасным соперником 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новозеландец Марк Хант считает россиянина Алексея Олейника сильным оппонентом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом Хант заявил ТАСС.
"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам. Обещаю, у нас будет крутой бой", — сказал Хант.
Поединок пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Данный турнир станет первым мероприятием UFC в России.
На счету Ханта 13 побед и 12 поражений, у Олейника 56 побед и 11 поражений.
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