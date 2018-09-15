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Макгрегор нелицеприятно высказался в адрес Нурмагомедова
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Макгрегор нелицеприятно высказался в адрес Нурмагомедова 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ирландец Конор Макгрегор ответил российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову в социальной сети, где высмеял россиянина. Нурмагомедов опубликовал в «Instagram» фотографию, которую подписал словами: «Шаг за шагом».
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step by step Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Сен 2018 в 11:52 PDT  Ирландец же дополнил запись язвительным комментарием: «Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», цитирует его слова газета «Известия». К слову, бой в легком весе между Макгрегором и Нурмагандоевым пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на стадионе финалиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» в Лас-Вегасе, который вмещает 20 тыс. человек.
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Step by step you are getting stepped on. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 13 Сен 2018 в 3:27 PDT  Напомним, ранее пользователи просили выйти Макгрегора на бой с россиянином под песни Егора Крида. Такую реакцию вызывал конфликт рэпера Тимати и спортсмена Нурмагомедова после отмены концерта Крида в Дагестане. Фото: https://pixabay.com/
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