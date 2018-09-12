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Конор Макгрегор показал, как готовится к Нурмагомедову: видео
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Конор Макгрегор показал, как готовится к Нурмагомедову: видео 

Vringe.com 12 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион UFC в двух категориях ирландец Конор Макгрегор (21-3) приоткрыл завесу тайны над своим тренировочным лагерем, опубликовав в соцсетях фрагменты подготовки к супербою с российским обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым (26-0), который состоится 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)
11 Сен 2018 в 3:20 PDT  Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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