Конор Макгрегор показал, как готовится к Нурмагомедову: видео

Экс-чемпион UFC в двух категориях ирландец Конор Макгрегор (21-3) приоткрыл завесу тайны над своим тренировочным лагерем, опубликовав в соцсетях фрагменты подготовки к супербою с российским обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым (26-0), который состоится 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

Читайте также: «Мы ничего не прощаем»: отец Нурмагомедова прокомментировал оскорбления Макгрегора

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

11 Сен 2018 в 3:20 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.