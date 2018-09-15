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Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
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Боец Александр Емельяненко поступил в чеченский вуз на отделение нефтегазового дела 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова на специальность "Нефтегазовое дело". Об этом сообщил ТАСС проректор института по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.
"Александр Емельяненко поступил в магистратуру на направление подготовки "Нефтегазовое дело" нашего института. Там был один экзамен, он вчера его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, Емельяненко получит второе высшее образование", — сказал Гайрбеков.
Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в активе россиянина 27 побед, семь поражений и одна ничья.
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