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Хабиб: бумажный тигр или реальная угроза МакГрегору
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Хабиб: бумажный тигр или реальная угроза МакГрегору 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
6 октября состоится главный бой года. Смотреть его будут даже те, кто в принципе не интересуется поединками UFC — уж больно громкой была огласка. Однако, профессионалы оценивают шансы Хабиба Нурмагомедова на победу как минимальные и даже зовут его «бумажным чемпионом». Виной тому странная история побед.
8 апреля Нурмагомедов получил чемпионский пояс после боя с Элом Яквинта — боем не примечательным, схваткой с парнем, который готовился работать на совсем другом матче.
Притом, звание «бумажного чемпиона» Хабиб принес себе сам. В одном из интервью он именно так назвал Петтиса, поскольку тот не защищал титул полтора года. Но история побед Петтиса, долгое время громившего в ринге железных топов промоушена, смотрится в разы эффективнее, чем история побед самого Хабиба.
А теперь посмотрим на Макгрегора, которому пришлось зубами выдирать титул из стальной хватки Жозе Альдо — последний, между прочим, не отпускал его целых 8 (восемь!) лет подряд. Да и прочие перформансы бешеного ирландца смотрятся очень убедительно.
Кстати, когда бой с Альдо предложили самому Нурмагомедову, тот отказался. Так и кто теперь «Бумажный чемпион»? Конечно, все это лишь теория. Реальность мы увидим совсем скоро: кто знает, может Хабиб и в самом деле сумел подготовиться так, что Макгрегор будет испуганным кроликом сидеть в углу ринга. Посмотрим.
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