Конор Макгрегор язвительно оскорбил Хабиба Нурмагомедова в Instagram

Перед предстоящим боем спортсменов, который состоится 6 октября, страсти все больше накаляются…

Ирландец Конор Макгрегор , который является настоящей звездой смешанных единоборств, насмешливо отреагировал на пост будущего соперника, Хабиба Нурмагомедова , в Instagram («Инстаграме»). Последний выставил на всеобщее обозрение фразу «Шаг за шагом»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

step by step

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

12 Сен 2018 в 11:52 PDT Макгрегор, в свою очередь, исказил смысл слов Хабиба, написав: «Шаг за шагом — и об тебя вытрут ноги»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Step by step you are getting stepped on.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

13 Сен 2018 в 3:27 PDT 6 октября планируется бой Макгрегора и Нурмагомедова — он состоится на турнире в Лас-Вегасе (США). Ранее 29-летний Хабиб довольно ехидно высказывался о своих намерениях научить Конора скромности, разбив ему лицо.