Конор Макгрегор язвительно оскорбил Хабиба Нурмагомедова в Instagram 

Перед предстоящим боем спортсменов, который состоится 6 октября, страсти все больше накаляются…
Ирландец Конор Макгрегор, который является настоящей звездой смешанных единоборств, насмешливо отреагировал на пост будущего соперника, Хабиба Нурмагомедова, в Instagram («Инстаграме»). Последний выставил на всеобщее обозрение фразу «Шаг за шагом»:
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step by step
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
12 Сен 2018 в 11:52 PDT Макгрегор, в свою очередь, исказил смысл слов Хабиба, написав: «Шаг за шагом — и об тебя вытрут ноги»:
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Step by step you are getting stepped on.
Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)
13 Сен 2018 в 3:27 PDT 6 октября планируется бой Макгрегора и Нурмагомедова — он состоится на турнире в Лас-Вегасе (США). Ранее 29-летний Хабиб довольно ехидно высказывался о своих намерениях научить Конора скромности, разбив ему лицо.
Напомним, на днях в Сети разгорелся конфликт из-за того, что Хабиб Нурмагомедов язвительно отреагировал на срыв концерта певца Егора Крида в Дагестане (подробнее…). После этого на спортсмена обрушился шквал негативной критики.