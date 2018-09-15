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Россиянин Олейник удушающим приемом победил новозеландца Ханта на турнире UFC в Москве
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Россиянин Олейник удушающим приемом победил новозеландца Ханта на турнире UFC в Москве 

ТАСС + ещё 5 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник одержал победу над новозеландцем Марком Хантом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Москве.
Поединок завершился победой россиянина удушающим приемом в 1-м раунде.
В главном карде московского турнира состоялись еще три боя. Россиянин Алексей Кунченко единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Алвеса. Российский боец Шамиль Абдурахимов также единогласным решением судей одержал победу над белорусом Андреем Орловским. Поляк Ян Блахович удушающим приемом победил украинца Никиту Крылова.
Первый в истории турнир UFC в России проходил в спорткомплексе «Олимпийский».
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