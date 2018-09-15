Рамзан Кадыров присутствует на шоу UFC в Москве 

Глава Чечни Рамзан Кадыров присутствует на шоу UFC Fight Night, которое проходит в московском спорткомплексе «Олимпийский». Кадыров сидит в первом ряду. Чеченский боец Майрбек Тайсумов после победы по очкам над американцем Десмондом Грином обратился к Кадырову со словами благодарности.
Кадыров в перерыве между поединками пообщался с чемпионом UFC в наилегчайшем весе, олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года Генри Сехудо. (Илья АНДРЕЕВ)
Следить за вечером единоборств в столице России можно будет с помощью видеотрансляции на сайте «СЭ» в режиме онлайн на любом удобном устройстве.
Рамзан Кадыров здесь. Майрбек Тайсумов одержал побежу над Десмондом Грином. Чеченский боец попросил у Даны Уайта американскую визу, а Кадырова поблагодарил за все pic.twitter.com/2x5UobNFVV
— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 15 сентября 2018 г.