Рамзан Кадыров присутствует на шоу UFC в Москве

Кадыров в перерыве между поединками пообщался с чемпионом UFC в наилегчайшем весе, олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года Генри Сехудо . ( Илья АНДРЕЕВ

Следить за вечером единоборств в столице России можно будет с помощью видеотрансляции на сайте «СЭ» в режиме онлайн на любом удобном устройстве. ​

Рамзан Кадыров здесь. Майрбек Тайсумов одержал побежу над Десмондом Грином. Чеченский боец попросил у Даны Уайта американскую визу, а Кадырова поблагодарил за все pic.twitter.com/2x5UobNFVV

— Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 15 сентября 2018 г.