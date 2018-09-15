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Ян, Тайсумов, Хабилов и Муртазалиев победили на турнире UFC в Москве
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Ян, Тайсумов, Хабилов и Муртазалиев победили на турнире UFC в Москве 

SPORT24.ru 2 часа назад
Сейчас в Москве проходит турнир UFC Fight Night 136.
В рамках вечера Рустам Хабилов и Майрбек Тайсумов победили судейскими решениями американцев Кайана Джонсона и Дезмонда Грина, соответственно. Тайсумов после победы над Грином вызвал на поединок американца Кевина Ли.
Петр Ян судейским решением одолел Джин Су Сона. Кореец пропустил за 15 минут боя более 100 ударов, но сумел выстоять.
Халид Муртазалиев, принявший поединок против Си Би Доллоуэя на недельном уведомлении, победил американца техническим нокаутом. В перерыве между вторым и третьим раундами врачи не разрешили американцу продолжать бой.
Sport24 ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 136 в Москве по ссылке.
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