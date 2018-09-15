UFC Fight Nights Moscow: Орловский проиграл Абдурахимову

В Москве, на арене «Олимпийский» продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nights 136. В основном карде турнира завершился поединок между экс-чемпионом промоушна в тяжёлом весе Андреем Орловским и россиянином Шамилем Абдурахимовым.

Последний в ходе боя сумел провести несколько тейкдаунов и доминировал на протяжении всех раундов, в то время как Орловский пытался прессинговать, но извлечь из этого ничего не сумел. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Абдурахимову — 30:27, 30:27, 29:28.

Это поражение стало для Орловского шестым в последних восьми поединках и вторым кряду. В предыдущем бою он уступил проспекту тяжёлого веса, Таю Туйвасе. Что касается Абдурахимова, эта победа стала для него второй кряду и четвёртой в UFC.