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UFC Fight Nights Moscow: Орловский проиграл Абдурахимову
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UFC Fight Nights Moscow: Орловский проиграл Абдурахимову 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: Vringe.com
В Москве, на арене «Олимпийский» продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nights 136. В основном карде турнира завершился поединок между экс-чемпионом промоушна в тяжёлом весе Андреем Орловским и россиянином Шамилем Абдурахимовым.
Последний в ходе боя сумел провести несколько тейкдаунов и доминировал на протяжении всех раундов, в то время как Орловский пытался прессинговать, но извлечь из этого ничего не сумел. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Абдурахимову — 30:27, 30:27, 29:28.
Это поражение стало для Орловского шестым в последних восьми поединках и вторым кряду. В предыдущем бою он уступил проспекту тяжёлого веса, Таю Туйвасе. Что касается Абдурахимова, эта победа стала для него второй кряду и четвёртой в UFC.
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