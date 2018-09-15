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Кунченко дебютировал в UFC победой над Алвесом
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Кунченко дебютировал в UFC победой над Алвесом 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Бой, который прошел в «Олимпийском», завершился победой Кунченко единогласным решением судей.
Для россиянина, выступающего в полусреднем дивизионе, эта победа стала 19-й, а Алвес потерпел 13 поражение при 27 победах.
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