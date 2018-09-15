Кунченко дебютировал в UFC победой над Алвесом

Бой, который прошел в «Олимпийском», завершился победой Кунченко единогласным решением судей.

Для россиянина, выступающего в полусреднем дивизионе, эта победа стала 19-й, а Алвес потерпел 13 поражение при 27 победах.