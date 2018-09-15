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Орловский на бой с Абдурахимовым в Москве вышел под гимн СССР
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Орловский на бой с Абдурахимовым в Москве вышел под гимн СССР 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: ToFight.ru
Сегодня, 15 сентября, в Москве на арене Олимпийский проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night Moscow. В основном карде проводится поединок между экс-чемпионом организации в тяжёлом весе, представителем Белоруссии Андреем Орловским и россиянином Шамилем Абдурахимовым.
На поединок Орловский вышел под гимн СССР, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Орловский — бывший чемпион UFC. Под эгидой промоушна он выступал с 2000 по 2008 годы. а затем вернулся в компанию в 2014 году. В последние годы карьера 39-летнего бойца пошла на спад. В предыдущих восьми поединках он проиграл шесть раз, в том числе четырежды досрочно. Последняя победа Орловского датирована 3 марта 2018 года
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