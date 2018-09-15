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Боец UFC Хант: Олейник опасен в любой момент
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Боец UFC Хант: Олейник опасен в любой момент 

Вести.Ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Новозеландец Марк Хант, который 15 сентября встретится с россиянином Алексеем Олейником в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, считает своего оппонента серьезным соперником. Однако он сообщил, что готов ко всем его сюрпризам, пообещав «крутой бой».
"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам", — приводит слова 44-летнего новозеландца ТАСС.
Также боец заявил, что к своему возрасту относится спокойно, не считая это проблемой. По словам Ханта, он ощущает себя молодым.
Напомним, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые пройдет в России. Поединок между Олейником и Хантом состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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