Боец UFC Хант: Олейник опасен в любой момент

Новозеландец Марк Хант , который 15 сентября встретится с россиянином Алексеем Олейником в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, считает своего оппонента серьезным соперником. Однако он сообщил, что готов ко всем его сюрпризам, пообещав «крутой бой».

"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам", — приводит слова 44-летнего новозеландца ТАСС

Также боец заявил, что к своему возрасту относится спокойно, не считая это проблемой. По словам Ханта, он ощущает себя молодым.

Напомним, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые пройдет в России. Поединок между Олейником и Хантом состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».