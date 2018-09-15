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Чемпион Сибири по ММА объявил о переезде в Екатеринбург
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Чемпион Сибири по ММА объявил о переезде в Екатеринбург 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Российский боец Пётр Ян решил переехать в Екатеринбург, чтобы продолжить здесь свою спортивную карьеру. Об этом спортсмен заявил 15 сентября в Москве после победы над южнокорейским бойцом на турнире UFC Fight Night 136.
В Екатеринбурге 25-летний боец ММА будет тренироваться в составе клуба «Архангел Михаил», принадлежащего «Русской медной компании». «Мое развитие с клубом „Архангел Михаил“ будет более эффективным. Думаю, вы знаете, как тяжело готовиться к поединкам, теперь мне будет проще прогрессировать, и я буду радовать вас еще ни один год. RCC — это серьезная организация, я был на турнире Intro, где выступали молодые спортсмены — мне понравилось в Академии. Тогда же мы и договорились о совместной работе», — заявил Петр Ян.
В Екатеринбург он приедет уже 20 сентября. Здесь он будет готовиться к поездке на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в Австралии, который пройдёт в декабре.
На счету 25-летнего Петра Яна 11 боёв и 10 побед. В 2017 году он стал Чемпионом лиги ACB и в этом же году провел успешную защиту, после чего подписал контракт с UFC. Будучи любителем, боец стал Чемпионом Сибири по ММА и призером Кубка России.
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