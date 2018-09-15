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UFC в Москве: Ян Блахович задушил Никиту Крылова
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UFC в Москве: Ян Блахович задушил Никиту Крылова 

Vringe.com 58 минут назад
Фото: Vringe.com
СК «Олимпийский», Москва, РФ. Неудачным оказалось возвращение в UFC для Никиты Крылова (24-6), потерпевшего досрочное поражение от поляка Яна Блаховича (23-7) во втором по значимости поединке турнира UFC Fight Night 136.
В начале первого раунда Крылов промахнулся размашистым правым, но вовремя сориентировался и провёл тэйкдаун. Оказавшись сверху в партере, Крылов не сумел нанести серьёзный урон сопернику, а потом и сам оказался под соперником, после того как ему не удалась «гильотина».
Во втором раунде Блаховичу вновь удалось перевести Крылова вниз и расположиться сверху. Постепенно прорываясь в удобную позицию, Ян добился своего и провёл удушающий через руку у сетки, заставив Никиту сдаться. SBM 2.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Блахович-Крылов (появится позже)
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