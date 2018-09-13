Петр Ян: В поединке Нурмагомедова и Макгрегора ни за кого не буду болеть

«Думаю, у Хабиба больше шансов затянуть соперника в свою игру. Но Конора тоже не стоит сбрасывать со счетов — у него отличная ударная техника, отличный тайминг. Лично я ни за кого не буду болеть в этом бою. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Яна Sports.ru Ян на турнире UFC в Москве сразится с южнокорейцем Чжин Су Сун. Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для 29-летнего российского бойца этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.