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Ян Блахович: «Не думал, что Крылов так быстро переведет меня в партер»
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Ян Блахович: «Не думал, что Крылов так быстро переведет меня в партер» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Польский боец смешанного стиля Ян Блахович прокомментировал победу над украинцем Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Night 136 в Москве.
— Честно говоря, он сам захотел в партер, он сам на это вывел, — сказал Блахович. — Я в партере сильнее, чем он. Хорошо, что все кончилось сдачей. Я не думал, что Крылов меня завалит так рано, думал он будет работать в стойке. Но он перевел в партер, ударил меня, разбудил, пришлось ответить.
Я бы теперь встретился с Даниэлем Кормье, он хороший — борец, при этом у него тяжелый удар. Будет невероятно сложный бой. Надеюсь, что UFC даст мне титульный бой. Мне кажется, я его заслужил. (Михаил Потапов)
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