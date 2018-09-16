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Все результаты UFC Fight Night 136 в Москве: бонусы у Олейника, Блаховича, Яна и Анкалаева
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Все результаты UFC Fight Night 136 в Москве: бонусы у Олейника, Блаховича, Яна и Анкалаева 

Vringe.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 136, который состоялся 15 сентября в Москве (РФ). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов заработали Алексей Олейник, Ян Блахович, Пётр Ян и Магомед Анкалаев. Все — за «Выступление вечера», хотя Ян должен был быть поощрён за лучший бой турнира, но его соперник, Джин Су Сон, провалил предматчевое взвешивание и потому не мог получить бонус.
Все результаты UFC Fight Night 136:
Алексей Олейник (56-11-1) — SBM 1 — Марк Хант (13-12-1)
Ян Блахович (22-7) — SBM 2 — Никита Крылов (24-5)
Шамиль Абдурахимов (18-4) — UD 3 — Андрей Орловский (27-16)
Алексей Кунченко (18-0) — UD 3 — Тьяго Алвеш (22-12)
Халид Муртазалиев (13-2) — ТКО 2 — Си-Би Доллэуэй (17-8)
Пётр Ян (9-1) — UD 3 — Джин Су Сон (9-2)
Рустам Хабилов (22-3) — SD 3 — Кэйджен Джонсон (23-12-1)
Майрбек Тайсумов (26-5) — UD 3 — Десмонд Грин (21-7)
Магомед Анкалаев (8-1) — ТКО 1 — Марцин Прахнио (13-3)
Джордан Джонсон (9-0) — SBM 2 — Адам Яндиев (9-0)
Рамазан Эмеев (17-3) — UD 3 — Штефан Секулич (12-2)
Мераб Двалишвили (7-4) — UD 3 — Террион Уэйр (17-8)
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