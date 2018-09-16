Все результаты UFC Fight Night 136 в Москве: бонусы у Олейника, Блаховича, Яна и Анкалаева

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 136, который состоялся 15 сентября в Москве (РФ). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов заработали Алексей Олейник Ян Блахович , Пётр Ян и Магомед Анкалаев . Все — за «Выступление вечера», хотя Ян должен был быть поощрён за лучший бой турнира, но его соперник, Джин Су Сон, провалил предматчевое взвешивание и потому не мог получить бонус.

Все результаты UFC Fight Night 136:

Халид Муртазалиев (13-2) — ТКО 2 — Си-Би Доллэуэй (17-8)

Пётр Ян (9-1) — UD 3 — Джин Су Сон (9-2)

Магомед Анкалаев (8-1) — ТКО 1 — Марцин Прахнио (13-3)

Рамазан Эмеев (17-3) — UD 3 — Штефан Секулич (12-2)

Мераб Двалишвили (7-4) — UD 3 — Террион Уэйр (17-8)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.