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Ян, Олейник и Анкалаев получили бонусы от UFC
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Ян, Олейник и Анкалаев получили бонусы от UFC 

Чемпионат.com + ещё 3 5 часов назад
Фото: Vringe.com
В Москве, на арене «Олимпийский», завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 136. По окончании вечера руководство промоушна, традиционно, огласило имена спортсменов, которые получат специальные бонусы.
Так, чек на $ 50 тыс. за лучший поединок турнира получит Пётр Ян. Его соперник, Джин Чо Сун лишён этого бонуса из-за того, что провалил взвешивание. Бонусы на ту же сумму за лучшие выступления получили сразу три бойца. Магомед Анкалаев в предварительном карде встретился с Марцином Прачно и нокаутирвоал того уже в первом раунде.
Ян Блахович, в соглавном событии турнира, одержал красивую победу во втором раунде над Никитой Крыловым и также был удостоен бонуса. Также дополнительную выплату получит Алексей Олейник, досрочно справившийся с Марком Хантом.
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