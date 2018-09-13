Ещё
Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора 

Газета.Ru 13 сентября 2018
Фото: Reuters
UFC сообщила точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает "Советский спорт".
Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США. Интерес к поединку подогревает разразившийся накануне конфликт между российским бойцом и артистами лейбла Black Star.
Газета.Ru: последние новости
Тайсумов, Хабилов и Муртазалиев победили на турнире UFC в Москве Белорусский боец UFC Орловский вышел на бой в Москве под гимн СССР Емельяненко снова стал студентом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры19
Российский боец UFC завершит карьеру из-за визы США1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Россию выпустили из допингового небытия22
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение