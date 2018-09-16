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Судья успокоил дерзкого ММА-бойца уверенным приемом
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Судья успокоил дерзкого ММА-бойца уверенным приемом 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Поединок Рената Лятифова и хорватского бойца Карло Капута должен был стать главным событием вечера. Он и стал, но не по воле самих бойцов: круче всех на ринге выступил рефери, профессионально отправивший обнаглевшего ММА-воина в глубокий нокаут.
Битва началась с первой секунды. Оба бойца не стали размениваться на разведку. Хорват с 7 победами и 0 поражений был уверен в себе и быстро кинулся в атаку.
И не прогадал. Лятифов к такому старту был явно не готов. Он пропустил два жесточайших удара в голову и полетел на канвас. Но пока Карло Капут праздновал победу, Лятифов поднялся и бросился на рефери — в горячке боя просто не разобрал, что к чему.
Судья оказался на высоте. Четко, без лишней суеты и злости, он поймал зарвавшегося бойца в удушающий и тихо отправил его обратно на пол. Вот это профи!
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