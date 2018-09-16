Ещё
Енджейчик заставила журналиста отвечать на вопросы о Макгрегоре вместо себя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Енджейчик заставила журналиста отвечать на вопросы о Макгрегоре вместо себя 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик отказалась давать прогнозы на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, а также не стала обсуждать личность ирландца. Вместо этого, она заставила отвечать на вопросы о Макгрегоре того самого журналиста, который попытался узнать её мнение о Коноре.
«Это бой столетия. Столкнутся два разных стиля и всё может случиться. Мне нравятся оба эти бойца, но я не люблю давать прогнозы, потому вы не услышите их от меня. Поведение Макгрегора? Что вы хотите услышать? Хотите, чтобы я стала оскорблять Конора? Как вас зовут? Дима? Дима, встаньте рядом со мной и оскорбите Макгреора на камеру. Что вы о нём думаете?», — спросила Енджейчик в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.
Когда представитель прессы ответил, что ирландец больше говорит, чем делает, спортсменка задалась вопросом, не Макгрегор ли являлся чемпионом организации в двух весовых категориях.
Чемпионат.com: последние новости
UFC Fight Night в Москве: Крылов досрочно уступил Блаховичу UFC Fight Night в Москве: Ян, Анкалаев и Муртазалиев одержали победы Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой10
Война окончена. Головкин проиграл в США23
Позора избежали!
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл6
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение